Уровень безработицы в Петербурге в 2024 году составил 1,5%

Он один из самых низких среди субъектов РФ.

Смольный подвел итоги 2024 года в сфере занятости жителей Северной столицы. Согласно данным статистики, в прошедшем году уровень безработицы составил 1,5%, – рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

Замгубернатор отметил, что такой результат является одним из самых лучших в стране. По словам Княгинина, низкий уровень безработицы связан с введением отраслевого подхода, согласно которому за каждым предприятием закреплен кадровый консультант службы занятости. Такой сотрудник помогает соискателям должности подобрать наиболее оптимальное решение по работе.

Помимо прочего власти города ведут работу по поддержке тех категорий граждан, которые испытывают особые трудности с трудоустройством.

Стартовал проект "Серебряный возраст. Трудоустройство". Каждый петербуржец старше 55 лет может получить новую специальность и желаемую работу. 8,5 тысяч петербуржцев серебряного возраста уже нашли новую работу в 2024 году. Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Княгинин также упомянул программу временной занятости подростков и подчеркнул, что в Петербурге трудоустроены порядка 37% людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста.

Это самый высокий показатель в стране. Организовали для них программы обучения, привлекаем на работу в специализированных мастерских под руководством инструкторов. Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее на Piter.TV: Владимир Путин объявил о рекордно низком уровне безработицы в стране. По словам президента, он составил 2,3%.

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