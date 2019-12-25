За неделю сократилось число официальных безработных в Петербурге

На данный момент в режиме простоя остаются 60 городских мероприятий.

За последнюю неделю число официально безработных сократились в Петербурге на 120 человек, до 16,9 тыс. граждан. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в своём Telegram-канале.

Также чиновник добавил, что 60 городских предприятий и 9,7 тыс. сотрудников на данный момент продолжают находиться в режиме простоя. За 7 дней снова начали работать 20 предприятий и 1730 человек. В режиме неполной занятости трудятся 4506 сотрудников и 75 компаний.

Как отметил Корабельников, всего с начала 2022 года в Северной столице были трудоустроены 26 тыс. человек.

Ранее эксперт оценил ситуацию на рынке труда Петербурга.

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