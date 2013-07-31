Эксперт оценил ситуацию на рынке труда Петербурга

Как отмечает Рубен Карапетян, число поданных резюме в 6,3 раза превышает количество свободных вакансий.

На данный момент рынок труда Северной столицы демонстрирует неоднозначные показатели. Смольный заявляет о стабильности и достаточном числе рабочих мест, в то время как горожане все больше опасаются увольнения. Как заявил доцент кафедры экономической социологии СПбГУ Рубен Карапетян, чтобы составить более точную картину, нужно учесть ряд факторов. Слова эксперта приводит издание spb.aif.ru.

Специалист отметил, что в официальную статистику не входит так называемая скрытая безработица, которая наблюдается во всей стране. Речь идёт о случаях, когда формально у человека есть доход, но он переходит на частичную занятость. Кроме того, из-за недоверия к официальным институтам только 10% петербуржцев готовы вставать на учёт в службу занятости в случае увольнения. Большая часть при поиске работы обращается к знакомым и родственникам.

Кроме того, по словам Карапетяна, число поданных резюме в Петербурге превышает количество отрытых вакансий в 6,3 раза. В начале осени, с завершением сезона отпусков, желающих найти работу станет ещё больше.

Давать прогноз на ближайшие месяцы сложно. Но анализируя ситуацию последних четырех месяцев, могу сказать, что в Петербурге снизился спрос на специалистов высоких квалификаций: представителей науки, сферы услуг, людей, занятых творческой деятельностью. Именно они чаще всего ищут работу. Сегодня в привилегированном положении оказались работники физического труда, им проще и быстрее находить работу, так как их услуги более востребованы. Рубен Карапетян, доцент кафедры экономической социологии СПбГУ

Эксперт резюмировал, что в поиске заработков петербуржцам всё чаще приходится работать в смежных или альтернативных формах занятости, не связанных с их профессиональным образованием.

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