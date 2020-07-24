В Петербурге назвали самые востребованные профессии

Стали известны самые востребованные специалисты в Петербурге. Об этом рассказали аналитика сервиса HeadHunter.
Порядка 4800 вакансий открыты для менеджеров по продажам или работе с клиентами. Их средняя зарплата 80 тыс. рублей. На втором месте программисты со средним окладом 140 тыс. рублей. В лидерах оказались инженеры и проектировщики, повара и бухгалтеры. Несмотря на снижение заболеваемости, в Петербурге открыты вакансии для 1300 врачей разных профилей.
Тяжелее всего найти работу журналистам, event-менеджерам, видеооператорам, гейм-дизайнерам, арт-директорам, оценщикам и продюсерам.
Фото: Piter.tv
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