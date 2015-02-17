  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:23
136
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В России утвердили перечень профессий, приоритетных для технологического лидерства

0 0

По словам Мишустина, в список вошли и научные специальности.

Правительство России утвердили перечень профессий, приоритетных для технологического лидерства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, эти профессии необходимы для технологического лидерства России. Он подчеркнул, что в список вошли и научные специальности. Также Мишустин  добавил, что для приоритетных программ обучения в вузах и колледжах будет увеличиваться число бюджетных мест.

Самые востребованные из них это математические, естественные, гуманитарные науки, инженерное дело и технологии, оборонная безопасность, здравоохранение и медицина, а также сельское хозяйство.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что сервисы для бизнеса должны быть одинаково доступны по всей стране.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, обучение, правительство россии, профессии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии