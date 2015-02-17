В России утвердили перечень профессий, приоритетных для технологического лидерства

Правительство России утвердили перечень профессий, приоритетных для технологического лидерства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, эти профессии необходимы для технологического лидерства России. Он подчеркнул, что в список вошли и научные специальности. Также Мишустин добавил, что для приоритетных программ обучения в вузах и колледжах будет увеличиваться число бюджетных мест.

Самые востребованные из них это математические, естественные, гуманитарные науки, инженерное дело и технологии, оборонная безопасность, здравоохранение и медицина, а также сельское хозяйство. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

