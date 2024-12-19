Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

Президент подчеркнул, что этот показатель является рекордным для России.

Президент РФ Владимир Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в стране. Об этом он рассказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конфенцией.

По его словам, уровень безработицы составил 2,3%. Президент подчеркнул, что этот показатель является рекордным для России. Глава государства назвал показатель безработицы важдным для всех стран мира и экономик.

Ранее Путин назвал инфляцию в России тревожным сигналом.

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года