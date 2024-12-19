Путин назвал инфляцию в России тревожным сигналом

Президент разговаривал на эту тему с главой Центробанка.

Президент РФ Владимир Путин назвал инфляцию в стране тревожным сигналом. Об этом он рассказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конфенцией.

По словам главы государства, во время подготовки к общению с журналистами он разговаривал на эту тему с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Та заявила, что нынешний уровень инфляции составляет 9,2-9,3%.

Ранее Путин рассказал о российской экономике.

Видео: Telegram / СМОТРИ; Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года