Россия опережает все страны Европы по росту экономически х показателей.

Рост российской экономической системы за два последних года составил около восьми процентов. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая на пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны 19 декабря 2024 года. Политик призвал сохранять набранный темп и качество экономики, которая развивается, несмотря на существующие внешние угрозы и попытки воздействия от недружественных государств. По словам лидера РФ, ситуация остается нормальной и устойчивой. В текущем году рост уровня ВВП составит 3,9 или даже 4 процента, а в 2023 году показатель фиксировался на отметке в 3,6 процента.

В Штатах 5-6%, в Еврозоне - 1%. В ведущей экономике в Еврозоне, в Германии - 0%, и, судя по всему, и на следующий год будет 0%. Владимир Путин, президент РФ

Путин: Россия не бряцает ядерным оружием.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года