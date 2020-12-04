Путин: Россия не бряцает ядерным оружием

Глава государства назвал это политикой ядерного сдерживания.

Россия не бряцает ядерным оружием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Глава государства подчеркнул, что оснащение армии и флота России современными образцами вооружений идет ускоренными темпами. Он уточнил, что доля вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95%.

Хочу подчеркнуть еще раз, чтобы никто потом нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием. Это политика ядерного сдерживания. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин рассказал о самоотверженности российских бойцов.

Видео: kremlin.ru