Путин: Россия не бряцает ядерным оружием

Россия не бряцает ядерным оружием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Глава государства подчеркнул, что оснащение армии и флота России современными образцами вооружений идет ускоренными темпами. Он уточнил, что доля вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95%.
Хочу подчеркнуть еще раз, чтобы никто потом нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием. Это политика ядерного сдерживания.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин рассказал о самоотверженности российских бойцов.
Видео: kremlin.ru
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