В этом году Биржа труда в Ленобласти трудоустроила более 11 тысяч человек

Уровень безработицы в регионе составил 0,5%.

За семь месяцев, с начала 2022 года, Биржа труда Ленинградской области помогла трудоустроиться 11,4 тыс. человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас уровень безработицы составил 0,5%. В этом году на Биржу обратились 22,4 тыс. человек. Из них 7,5 тыс.человек были признаны безработными. За аналогичный период времени служба выдала более 30 тыс. направлений на работу. Каждый третий, кто получил направление, уже устроился.

В базе вакансий региона числятся 49,4 тыс. предложений, 76% которых – по рабочим профессиям, а остальные специальности инженерно-технических работников и служащих.

Фото: Piter.tv