Средняя номинальная зарплата в марте 2024 года составила 104 тыс. рублей

Средняя зарплата увеличилась в обрабатывающих производствах, строительстве, деятельность в области образования и здравоохранения.

Реальная начисленная заработная плата в марте 2024 года в Петербурге составила 105,5% к уровню марта 2023-го. Об этом сообщили в городском комитете по экономической политике стратегическому планированию, ссылаясь на Петростат.

Средняя номинальная зарплата, которую зачислили за март, по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства, приравнивается к 113% относительно марта 2023-го и 104,1 тыс. рублей.

Наибольший рост зафиксирован по следующим видам экономической деятельности: сфера гостиниц и предприятий общественного питания (135,7%), деятельность финансовая и страховая (128,3%), и сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений (127,9%).

Средняя заработная плата увеличилась в обрабатывающих производствах – 116%, строительстве – 113,4%, деятельность в области образования – 113,1% и здравоохранения – 111%.

Ранее мы рассказывали о том, что за год зарплата вахтовиков в Петербурге выросла до 141 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV