За год зарплата вахтовиков в Петербурге выросла до 141 тыс. рублей

Компании Северо-Западного федерального округа с начала текущего года разместили около 14 тыс. вакансий для граждан, готовых работать вахтовым методом.

Компании Северо-Западного федерального округа с начала текущего года разместили около 14 тыс. вакансий для граждан, готовых работать вахтовым методом. Таким образом, спрос на таких работников увеличился на 57%, сообщает пресс-служба компании HeadHunter.

В СЗФО наибольший интерес к таким работникам проявляют компании Ненецкого автономного округа, количество предложений о трудоустройстве превысило прошлогодний уровень на 206%. Далее следует Ленинградская область (+138%). Третье место занимает Псковская область (+86%).

Согласно данным пресс-службы HeadHunter, средняя заработная плата вахтового рабочего в СЗФО составляет около 146 тыс. рублей. В Петербурге она выросла до 141 тыс. рублей за год. Самая высокая зарплата у вахтовых рабочих была зафиксирована в НАО (около 180 тыс.), за год местные компании увеличили доход для вахтовых рабочих на 75 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что за пять лет в Петербурге открылось 14 новых производств лекарственных препаратов.

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