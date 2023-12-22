За пять лет в Петербурге открылось 14 новых производств лекарственных препаратов

За этот же период площадь особой экономической зоны увеличилась вдвое.

Фармацевтический сектор за последние пять лет продемонстрировал значительный рост производства. В Петербурге появилось 14 новых заводов по производству лекарств.

За этот же период площадь особой экономической зоны увеличилась вдвое. Вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил, что инвестиции резидентов ОЭЗ в развитие составили 105 млрд рублей. Общая выручка компаний достигла 404 млрд рублей. Эти данные свидетельствуют о том, что инвестиции в создание новых предприятий в ОЭЗ окупаются и демонстрируют свою экономическую целесообразность. Удвоение площади ОЭЗ позволит увеличить количество компаний, укрепить производственный и технологический потенциал экономики города.

Кроме того, за пять лет количество крупных и средних промышленных предприятий увеличилось на 117. Количество микро- и малых предприятий увеличилось на семь тыс. Индекс промышленного производства в Петербурге превышает среднероссийские показатели. По итогам января-марта 2024 года ИПП составил 111,3%.

Ранее мы сообщили о том, что метро до "Экспофорума" и Пулково показали в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга