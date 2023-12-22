Средняя зарплата петербуржцев в январе составила 92,5 тыс. рублей

Самой прибыльной сферой оказалась добыча полезных ископаемых.

По данным Петростата, опубликованным 22 марта, средняя номинальная заработная плата жителей Петербурга в январе 2024 года – 92 526 рублей.

Реально начисленная заработная плата в первый месяц этого года составила 70,4% к уровню декабря 2023-го и 104,9% – к январю прошлого года.

Самой прибыльной сферой оказалась добыча полезных ископаемых. Те, кто работают в ней, получали по 282,3 тыс. рублей. Второе место заняла деятельность воздушного и космического транспорта с заработной платой у сотрудников почти 184 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров по уровню заработка сфера водного транспорта с выплатами 159,5 тыс. рублей.

В декабре 2023 года средняя заработная плата в Петербурге составила 130 720 рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что ежемесячный платеж по ипотеке за "однушку" в Петербурге оказался выше средней зарплаты.

Фото: Piter.TV