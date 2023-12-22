Средняя зарплата жителей Петербурга превысила 130 тысяч рублей

Такие подсчеты предоставили специалисты Петростата.

Средняя номинальная зарплата петербуржцев в декабре 2023 года составила 130 720 рублей. Об этом рассказали специалисты Петростата.

В сравнении с декабрем 2022 года номинальные доходы горожан выросли на 11,6%, а реальные – на 4,5%.

Сфера транспорта показала рост в 36,6%, достигнув средней заработной платы в размере 134,5 тыс. рублей. Годовой прирост зарплат более 20% был зафиксирован в сферах недвижимости, общественного питания, транспортировки и хранения, информации и связи. Снижение доходов было зафиксировано в сферах науки, здравоохранения и социальных услуг.

В Ленобласти средняя заработная плата в декабре составила 86,8 тыс. рублей.

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