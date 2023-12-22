В декабре 2023 года средняя заработная плата в Ленобласти составила 86 тысяч рублей

Самая небольшая зарплата зафиксирована у работников гостиниц и предприятий общественного питания.

"Петростат" назвал среднюю зарплату в Ленинградской области в декабре 2023 года. Об этом сообщил "Петербург2".

В месяц новогодних премий реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, достигла 86 828 рублей. Это на 28,2% больше, чем в ноябре 2023 года и на 8,3% выше, чем в декабре 2022 года.

Самая небольшая зарплата зафиксирована у работников гостиниц и предприятий общественного питания. Средняя зарплата здесь равна 34 389 рублям.

Росстат: в Петербурге средняя зарплата превысила 93 тысячи рублей.

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