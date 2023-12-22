Росстат: в Петербурге средняя зарплата превысила 93 тысячи рублей

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в сфере добычи полезных ископаемых.

Средняя заработная плата по состоянию на ноябрь 2023 года в Петербурге составила 93 054 рубля, что на 6% больше, чем в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в сфере добычи полезных ископаемых (260 тысяч), отрасли воздушного и космического транспорта (173 тысячи), а также области информации и связи (155 тысяч).

В Ленинградской области средняя номинальная заработная плата составила 67 344 рублей.

В начале января 2024 года средние предлагаемые зарплаты в Петербурге для кандидатов без опыта увеличились на 16%. Год назад неопытным сотрудникам предлагали чуть больше 44 тыс. рублей в месяц, а в новом году — больше 51 тыс. рублей.

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