Зарплаты сотрудников без опыта выросли в Петербурге на 16%

С начала 2024 года работодатели почти в четыре раза чаще обращают внимание на соискателей без опыта

В начале января 2024 года средние предлагаемые зарплаты в Петербурге для кандидатов без опыта увеличились на 16%. Год назад неопытным сотрудникам предлагали чуть больше 44 тыс. рублей в месяц, а в новом году — больше 51 тыс. рублей, отметили аналитики "Авито".

Среди востребованных профессий для работников без опыта выделяется топ-5: операторы call-центра, слесари, сотрудники склада, сборщики и официанты. В начале января интерес работодателей к таким специалистам вырос в 3,4 раза по сравнению с показателями 2023 года.

Растёт, между тем, не только интерес, но и зарплата. Обладатель самой высокой среди перечисленных специальностей – слесарь. По данным аналитиков средний предлагаемый заработок для работников этой профессии в январе 2024 составил 89 тыс. рублей, добавляет "КП-Петербург".

Ранее Piter.TV сообщал, что с января 2024 года в Петербурге вырастут зарплаты дворников.

Фото: Piter.TV