С января в Петербурге вырастут зарплаты дворников

Оклады поднимут и механизаторам.

В Петербурге в следующем году поднимут зарплату работникам ручного труда. С января они будут получать до 52 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Кроме того, вырастут оклады механизаторов. Им будут платить по 81 тыс. рублей. Сейчас в Северной столице открыт набор сотрудников на вакансии. Город нуждается в работниках ручного труда, механизаторах и водителях.

Работа с достойной оплатой, комфортными условиями и профессиональным ростом — при желании сотрудники могут пройти курсы повышения квалификации и построить карьеру в сфере ЖКХ. Правительство Петербурга

Чтобы рассмотреть вакансии, нужно пройти на портал уборкагорода.рф или позвонить по телефону: 576-02-78.

Ранее на Piter.tv: Путин призвал поднять зарплату учителям в регионах.

Фото: пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия