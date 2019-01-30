С января в Петербурге вырастут зарплаты дворников

В Петербурге в следующем году поднимут зарплату работникам ручного труда. С января они будут получать до 52 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Кроме того, вырастут оклады механизаторов. Им будут платить по 81 тыс. рублей. Сейчас в Северной столице открыт набор сотрудников на вакансии. Город нуждается в работниках ручного труда, механизаторах и водителях.
Работа с достойной оплатой, комфортными условиями и профессиональным ростом — при желании сотрудники могут пройти курсы повышения квалификации и построить карьеру в сфере ЖКХ.
Правительство Петербурга
Чтобы рассмотреть вакансии, нужно пройти на портал уборкагорода.рф или позвонить по телефону: 576-02-78.
Ранее на Piter.tv: Путин призвал поднять зарплату учителям в регионах.
Фото: пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия
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