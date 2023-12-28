Президент России Владимир Путин призвал поднять зарплату учителям в регионах. Об этом он заявил на заседании Государственного совета.
Глава государства напомнил, что принятая в 2012 году мера об увеличении средней зарплаты педагогов сыграла определенную роль в повышении статуса учительского труда. Президент призвал совершенствовать и делать справедливыми механизмы оплаты труда педагогов.
Прошу правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя. Здесь разные подходы есть, я сейчас не буду вдаваться в детали. Они, эти разные подходы, в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин поблагодарил МЧС за обеспечение безопасности людей в новых регионах.
Видео: kremlin.ru
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