Президент отметил необходимость совершенствовать и делать справедливыми механизмы оплаты труда педагогов.

Президент России Владимир Путин призвал поднять зарплату учителям в регионах. Об этом он заявил на заседании Государственного совета.

Глава государства напомнил, что принятая в 2012 году мера об увеличении средней зарплаты педагогов сыграла определенную роль в повышении статуса учительского труда. Президент призвал совершенствовать и делать справедливыми механизмы оплаты труда педагогов.

Прошу правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя. Здесь разные подходы есть, я сейчас не буду вдаваться в детали. Они, эти разные подходы, в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин поблагодарил МЧС за обеспечение безопасности людей в новых регионах.

Видео: kremlin.ru