Президент подчеркнул, что роль МЧС в комплексном обеспечении безопасности России и граждан "год от года растет".

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил МЧС за обеспечение безопасности людей в новых регионах страны. Об этом он заявил в видеообращении по случаю Дня спасателя.

Глава государства отметил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях необходимо решать без промедления все возникающие вопросы. Он подчеркнул, что роль МЧС в комплексном обеспечении безопасности России и граждан "год от года растет".

Важно сохранять все положительные тенденции, достигнутые службой за последнее время, еще более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации любого уровня. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин и Пашинян пообщались на экскурсии в Павловске.

Видео: kremlin.ru