Путин и Пашинян пообщались на экскурсии в Павловске

Лидеры стран СНГ прибыли в Петербург на традиционную неформальную встречу.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян пообщались на экскурсии в Павловске. Об этом сообщает "РИА Новости".

Лидеры стран СНГ прибыли в Петербург на традиционную неформальную встречу. Они посетили музей-заповедник "Павловск". Пока экскурсовод рассказывала лидерам стран СНГ о музее-заповеднике, Путин провел беседу с Пашиняном. На опубликованном видео показали, что говорил в основном российский лидер, активно жестикулируя.

Ранее Путин разрешил поднять флаг на трех новых кораблях.

Видео: Telegram / РИА Новости