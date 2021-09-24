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Путин и Пашинян пообщались на экскурсии в Павловске

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Лидеры стран СНГ прибыли в Петербург на традиционную неформальную встречу.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян пообщались на экскурсии в Павловске. Об этом сообщает "РИА Новости".

Лидеры стран СНГ прибыли в Петербург на традиционную неформальную встречу. Они посетили музей-заповедник "Павловск". Пока экскурсовод рассказывала лидерам стран СНГ о музее-заповеднике, Путин провел беседу с Пашиняном. На опубликованном видео показали, что говорил в основном российский лидер, активно жестикулируя.

Ранее Путин разрешил поднять флаг на трех новых кораблях.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: владимир путин, никол пашинян, павловск, президент россии, премьер-министр армении
Категории: Лента новостей, Новости России,

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