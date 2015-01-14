Глава государства отметил, что ввод новых кораблей в состав флота показывает подъем судостроительной отрасли.

Президент России Владимир Путин разрешил поднять флаг на трех новых кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства принял участие в церемонии подъема флагов на судостроительном заводе "Северная верфь". По его словам, ввод новых кораблей в состав флота показывает подъем судостроительной отрасли. Президент напомнил, что на российских верфях находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов. Отметим, что военно-морские флаги были подняты на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин".

Ранее Путин в шутку призвал Лукашенко не жадничать и поставить куриные яйца в РФ.

Видео: kremlin.ru