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Путин в шутку призвал Лукашенко не жадничать и поставить куриные яйца в РФ

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Белорусский лидер принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Президент РФ Владимир Путин в шутку обратился к президену Белоруссии Александру Лукашенко поставить в Россию куриные яйца. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Белорусский лидер принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в Петербурге. В своей речи Лукашенко отметил, что республика за счет собственного производства покрывает свои внутренние потребности в зерне, свинине, курином яйце. В этот момент Путин обратился к нему в шутливой форме.

Поставьте нам, не жадничайте.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что только в армии России не забывают о боевых товарищах.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, владимир путин, куриные яйца, президент белоруссии, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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