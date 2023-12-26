Путин в шутку призвал Лукашенко не жадничать и поставить куриные яйца в РФ

Белорусский лидер принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Президент РФ Владимир Путин в шутку обратился к президену Белоруссии Александру Лукашенко поставить в Россию куриные яйца. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Белорусский лидер принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в Петербурге. В своей речи Лукашенко отметил, что республика за счет собственного производства покрывает свои внутренние потребности в зерне, свинине, курином яйце. В этот момент Путин обратился к нему в шутливой форме.

Поставьте нам, не жадничайте. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что только в армии России не забывают о боевых товарищах.

Видео: Telegram / Пул Первого