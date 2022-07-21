Путин: только в армии России не забывают о боевых товарищах

Глава государства рассказал о просьбе одного из солдат наградить его командира.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что только в армии России не забывают о боевых товарищах. Его слова приводит журналист Павел Зарубин, опубликовавший видео в Telegram-канале.

Во время общения в Кремле с военнослужащими, получившими звания Герой России, глава государства рассказал о просьбе одного из солдат наградить его командира. Президент отметил, что военный не знал о награждении всего экипажа, но при этом "не забывал о своих товарищах".

Не знаю даже, только для России, наверное, характерно. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что все планы в развитии инфраструктуры реалистичны.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН