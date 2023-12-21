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Путин заявил, что все планы в развитии инфраструктуры реалистичны

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По словам главы государства, Россия накопила потенциал, который позволяет выйти на другой уровень.

Президент России Владимир Путин заявил, что все планы в развитии инфраструктуры реалистичны. Об этом он сообщил на заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам главы государства, Россия накопила потенциал, который позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны. Президент напомнил, что в нынешнем году были поставлены задачи по обеспечению суверенитета и структурным изменениям нашей внешнеэкономической деятельности.

Ранее Путин заявил, что стройкомплекс готов строить качественно, быстрее и больше.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, инфраструктура, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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