По словам главы государства, Россия накопила потенциал, который позволяет выйти на другой уровень.

Президент России Владимир Путин заявил, что все планы в развитии инфраструктуры реалистичны. Об этом он сообщил на заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам главы государства, Россия накопила потенциал, который позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны. Президент напомнил, что в нынешнем году были поставлены задачи по обеспечению суверенитета и структурным изменениям нашей внешнеэкономической деятельности.

Ранее Путин заявил, что стройкомплекс готов строить качественно, быстрее и больше.

Видео: kremlin.ru