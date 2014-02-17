Путин: стройкомплекс готов строить качественно, быстрее и больше

Стройкомплекс готов строить качественно, быстрее и больше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия автомобильной дороги М-12 "Восток" до Казани, в котором он принял участие в режиме видеоконференции.
Глава государства отметил, что подобные инфраструктурные проекты еще никогда не реализовывались за три года. Он подчеркнул, что это отличный пример и хороший ориентир на будущее. Отметим, что протяженность участка трассы М-12 от Москвы до Казани составляет 810 километров.
Ранее Путин назвал крайне востребованное направление железных дорог.
Видео: kremlin.ru
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