Путин: стройкомплекс готов строить качественно, быстрее и больше

Глава государства принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги М-12 "Восток" до Казани.

Стройкомплекс готов строить качественно, быстрее и больше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия автомобильной дороги М-12 "Восток" до Казани, в котором он принял участие в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что подобные инфраструктурные проекты еще никогда не реализовывались за три года. Он подчеркнул, что это отличный пример и хороший ориентир на будущее. Отметим, что протяженность участка трассы М-12 от Москвы до Казани составляет 810 километров.

Ранее Путин назвал крайне востребованное направление железных дорог.

Видео: kremlin.ru