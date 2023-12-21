Президент подчеркнул, что при строительстве новых объектов следует помнить о модернизации существующей инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин назвал крайне востребованное направление железных дорог. Об этом он заявил на совещании по вопросу развития Восточного полигона железных дорог.

Глава государства обратил внимание на необходимость увеличения провозной способности Восточного полигона железных дорог в интересах страны и национальной экономики. Он также подчеркнул, что при строительстве новых объектов следует помнить о модернизации существующей инфраструктуры.

Новая инфраструктура означает дополнительные рабочие места, рост доходов семей, широкие перспективы для бизнеса, для обновления облика городов и поселков. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин призвал продолжить работу рабочей группы по вопросам СВО.

Видео: kremlin.ru