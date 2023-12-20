Путин призвал продолжить работу рабочей группы по вопросам СВО

Президент РФ Владимир Путин призвал российский парламент продолжить работу рабочей группы по вопросам спецоперации. Об этом он заявил во время заседания совета законодателей.
Глава государства напомнил, что в рабочую группу вошли сенаторы, депутаты всех думских фракций, представители минобороны и фронтовые корреспонденты. Также Путин отметил, что регулярно получает доклады и содержательные предложения, многие из которых уже "обрели силу закона". К таковым предложениям относятся и вопросы социальной, правовой защите участников и ветеранов боевых действий.
Ранее Путин сообщил, что в 90-е годы были созданы ориентиры государственности.
Видео: kremlin.ru
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