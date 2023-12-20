Путин: в 90-е годы были созданы ориентиры государственности

По словам президента, многие законы в то время не выполнялись.

В 90-е годы были созданы ориентиры государственности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании совета законодателей РФ.

По его словам, многие законы в то время не выполнялись. При этом глава государства отметил, что тогда же были созданы юридически правовые основы новой государственности.

Вот это хотя бы важно, основы были созданы, ориентиры. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Украина при поддержке зарубежных спецслужб встала на путь террора.

Видео: kremlin.ru