Путин: Украина при поддержке зарубежных спецслужб встала на путь террора

Украина при поддержке зарубежных спецслужб встала на путь террора. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работников органов безопасности России.
По словам главы государства, украинские власти причастны к диверсиям против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, а также к терактам в отношении мирных граждан. Президент призвал усилить антитеррористическую работу по всем направлениям.
Ранее Путин заявил, что власти Украины не считают солдат ВСУ за людей.
Видео: kremlin.ru
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