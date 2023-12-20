Путин: Украина при поддержке зарубежных спецслужб встала на путь террора

Президент призвал усилить антитеррористическую работу по всем направлениям.

Украина при поддержке зарубежных спецслужб встала на путь террора. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работников органов безопасности России.

По словам главы государства, украинские власти причастны к диверсиям против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, а также к терактам в отношении мирных граждан. Президент призвал усилить антитеррористическую работу по всем направлениям.

Ранее Путин заявил, что власти Украины не считают солдат ВСУ за людей.

Видео: kremlin.ru