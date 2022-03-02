Путин: власти Украины не считают солдат ВСУ за людей

По его словам, те оставляют раненных бойцов на произвол судьбы.

Власти Украины не считают солдат ВСУ за людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения выставки в Минобороны.

Во время осмотра выставки образцов вооружений и техники российской армии глава государства высказался об отношении "временщиков" на Украине к своим военнослужащим. По его словам, те оставляют раненных бойцов на произвол судьбы. Путин подчеркнул, что Россия не может поступать аналогичным образом.

Ранее Путин заявил, что российские войска владеют инициативой.

Видео: kremlin.ru