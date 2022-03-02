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Путин: власти Украины не считают солдат ВСУ за людей

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По его словам, те оставляют раненных бойцов на произвол судьбы.

Власти Украины не считают солдат ВСУ за людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения выставки в Минобороны.

Во время осмотра выставки образцов вооружений и техники российской армии глава государства высказался об отношении "временщиков" на Украине к своим военнослужащим. По его словам, те оставляют раненных бойцов на произвол судьбы. Путин подчеркнул, что Россия не может поступать аналогичным образом.

Ранее Путин заявил, что российские войска владеют инициативой.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, вооруженные силы украины, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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