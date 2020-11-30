Котяков заявил о востребованности россиян 40-45 лет на рынке труда

Глава Минтруда объяснил, как переобучение поможет россиянам в поиске работы.

На российской территории люди в возрасте 40-45 лет в настоящее время являются одной из самых востребованных возрастных категорий на рынке труда. Соответствующее заявление журналистам в ходе рабочей поездке в город Новосибирск сделал министр по труду и социальной защите населения Антон Котяков. Чиновник из федерального правительства пояснил, что ярмарка вакансий дает гражданам возможность понять, в какой сфере можно стать наиболее востребованным. Также получить работу можно с учетом переобучения или прохождения дополнительных программ образования. В том числе такие программы предлагают соискателям центры занятости.

Почему мы говорим про 40-45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству. Поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной и является одной из самых востребованных на рынке труда. Антон Котяков, глава Минтруда России

Эксперт добавил, что сейчас есть порядка 200 профессий, по которым в России можно бесплатно пройти программы переобучения. Чаще всего речь идет о курсах до 256 часов. Перед началом обучения человек четко поймет, у какого работодателя он будет востребован. Далее с ним будет заключено трехстороннее соглашение.

Россиян ожидают еще две короткие рабочие недели в 2026 году.

Фото: Правительство России