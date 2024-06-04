В Петербурге средняя зарплата достигла 121,5 тыс. рублей

В реальном выражении доходы жителей Петербурга увеличились на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, в то время как в целом по России этот показатель составил 4,4%.

В 2025 году среднемесячная заработная плата в Петербурге достигла 121,5 тысячи рублей, что на 21% выше среднего уровня по России, составившего 100,4 тысячи рублей. Об этом сообщил директор Петростата Александр Кукушкин на заседании Законодательного собрания города.

По словам Кукушкина, в реальном выражении доходы жителей Петербурга увеличились на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, в то время как в целом по России этот показатель составил 4,4%. Среднедушевые денежные доходы населения в городе составили 104 432 рубля, что в 1,4 раза больше, чем в среднем по стране, где этот показатель равен 74 845 рублей.

Кукушкин также отметил, что в апреле 2025 года наиболее распространённая зарплата в Петербурге находилась в диапазоне от 52 до 102 тысяч рублей. Наивысшие доходы были зафиксированы в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, страхование, информация и связь. Наименьшие доходы были отмечены в гостиничном бизнесе и общепите, где средняя зарплата составила около 70 тысяч рублей, а также в административной деятельности — 75 тысяч рублей.

Таким образом, Петербург продолжает оставаться одним из лидеров по уровню заработной платы в стране, что связано с высокой концентрацией бизнеса и спросом на квалифицированные кадры.

Ранее мы сообщили о том, что объем промышленного производства в Петербурге увеличился на 7,1%.

