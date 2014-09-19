Немецкий производитель спортивной обуви и одежды Adidas заработал в России более 2 млрд рублей по итогам 2025 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на отчетность компании.

Несмотря на уход бренда с российского рынка в 2022 году, выручка компании показала заметный рост. Прибыль сформировалась в основном за счет процентных доходов по банковским вкладам, которые в 2025 году составили 2,9 млрд рублей.

По словам инвестиционного директора Atomic Capital Ильи Перелешина, при ставках по банковским депозитам выше 20% объем размещенных компанией средств мог достичь около 15 млрд рублей. После закрытия своих магазинов в России местное юрлицо Adidas два года подряд несло миллиардные убытки.

