Ежемесячный платеж по ипотеке за однушку в Петербурге оказался выше средней зарплаты

Аналитики сравнивали доступность однокомнатных квартир 38 м2 в городах-миллионниках. При расчёте платежа по ипотеке учитывалась ставка 17%, срок кредитования – 25 лет, первоначальный взнос – 20%.

Средней заработной платы в Петербурге недостаточно для погашения ипотеки. Аналогичная ситуация наблюдается в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Об этом рассказали эксперты "Циан.Аналитики", сообщил РБК.

Аналитики сравнивали доступность однокомнатных квартир 38 м2 в городах-миллионниках. При расчёте платежа по ипотеке учитывалась ставка 17%, срок кредитования – 25 лет, первоначальный взнос – 20%.

Согласно подсчётам специалистов, средний платёж за однушку на вторичном рынке в Петербурге составляет 98,7 тысячи рублей, тогда как средняя зарплата в Северной столице – 82,8 тысячи рублей. То есть средний ипотечный платеж на однокомнатную квартиру на 15,9 тысячи рублей больше средней зарплаты в городе. Семья из двух работающих человек уже может позволить себе ипотеку. Но на выплату такого кредита будет уходить 60% доходов обоих супругов.

Хотя ещё год назад во всех городах среднего размера заработной платы хватало на обслуживание ипотечного кредита, отмечают аналитики.

Ранее мы рассказывали, что петербуржцам нужно копить на взнос по ипотеке от 8 до 20 лет. В исследовании приводится аналитика по одному взрослому человеку. Продуктовая корзина и средняя заработная плата рассчитаны по данным Росстата, также учтены две ежедневные поездки на городском транспорте, коммунальные платежи в расчете 10% и прочие расходы в размере 15% от заработка.

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