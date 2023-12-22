Петербуржцам нужно копить на взнос по ипотеке от 8 до 20 лет

В исследовании приводится аналитика по одному взрослому человеку.

На первоначальный ипотечный взнос в 30% петербуржцам придется копить от 8 до 20 лет. К такому выводу пришло маркетинговое агентство AGM.

В исследовании приводится аналитика по одному взрослому человеку. Продуктовая корзина и средняя заработная плата рассчитаны по данным Росстата, также учтены две ежедневные поездки на городском транспорте, коммунальные платежи в расчете 10% и прочие расходы в размере 15% от заработка.

Ещё в июне 2023 года первоначальный взнос (ПВ) составлял 20% от стоимости квартиры. В 2024 году при условии отсутствия трат на съемное жилье средняя длительность накопления на первоначальный взнос на однокомнатную квартиру выросла на один год и составила 3,2 года, на двухкомнатную – на 2,2 года (5,7 лет) и на трёхкомнатную – на 2,9 лет (7,7 лет).

Инфографика: маркетинговое агентство AGM

Между тем, согласно порталу Дом.рф, аренда однокомнатной квартиры в Петербурге в среднем подорожала на 10 тысяч рублей. Следовательно, если к базовым расходам добавить съем жилья, то сроки накоплений возрастают практически вдвое: на однокомнатную квартиру – до 8,2 лет (вместо 4,2), на двухкомнатную – до 14,9 лет (вместо 6,8), на трехкомнатную – до 19,9 лет (вместо 9,3).

Как выросли сроки накоплений на первоначальный взнос в разных городах:

Инфографика: маркетинговое агентство AGM

Инфографика: маркетинговое агентство AGM

Инфографика: маркетинговое агентство AGM

Петербург в январе стал лидером по падению спроса на льготную ипотеку.

Фото: unsplash