Петербург в январе стал лидером по падению спроса на льготную ипотеку

Также в лидерах оказалась столица нашей страны.

В январе 2024 года в России снизился спрос на льготную ипотеку после изменения её условий. Особенно это коснулось Москвы и Санкт-Петербурга, где лимит на льготную ипотеку сократили до 6 млн рублей и подняли первоначальный взнос до 30%, сообщил РБК.

Из статистики института развития "Дом.рф" следует, что в столице число заявок уменьшилось на 36,2% год к году, а в Петербурге – на 28, 9%. При этом в целом по России число заявок на льготную ипотеку под 8% на новостройки выросло на 7% за год.

По данным Росстата, Москва и Петербург являются регионами России с самым дорогим жильем. В третьем квартале 2023 года квадратный метр в новостройках Северной столицы стоил 213,4 тысячи рублей. Тем самым и объясняется падение спроса на льготную ипотеку в двух столицах.

При этом, в прошлом году доля IT-ипотеки в Петербурге увеличилась на 7% за год.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)