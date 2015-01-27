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Доля IT-ипотеки в Петербурге увеличилась на 7% за год
Сегодня, 18:41
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Доля IT-ипотеки в Петербурге увеличилась на 7% за год

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По словам экспертов, рост доли IT-ипотеки связан с тем, что смягчились условия получения кредита.

К концу октября доля IT-ипотеки в Петербурге составила 8%. Годом ранее показатель достигал лишь 1%, сообщили в пресс-службе консалтингового центра  "Петербургская Недвижимость" 24 ноября.

По словам экспертов, рост доли IT-ипотеки связан с тем, что смягчились условия получения кредита, в первую очередь, отменились требования к уровню дохода для специалистов IT-отрасли в возрасте до 36 лет.

Теперь Петербург входит в тройку лидеров среди городов России по выдаче IT-ипотеки. 

Кроме того, отметим, что в структуре ипотечных сделок по итогам октября этого года по-прежнему лидируют государственные программы с 54%. 34% сделок – "Семейная ипотека", 3% – стандартные ставки.

Ранее мы рассказывали о том, что в СЗФО чаще всего ипотеку на постройку дома брали в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: it-ипотека, ипотека
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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