Доля IT-ипотеки в Петербурге увеличилась на 7% за год

По словам экспертов, рост доли IT-ипотеки связан с тем, что смягчились условия получения кредита.

К концу октября доля IT-ипотеки в Петербурге составила 8%. Годом ранее показатель достигал лишь 1%, сообщили в пресс-службе консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" 24 ноября.

По словам экспертов, рост доли IT-ипотеки связан с тем, что смягчились условия получения кредита, в первую очередь, отменились требования к уровню дохода для специалистов IT-отрасли в возрасте до 36 лет.

Теперь Петербург входит в тройку лидеров среди городов России по выдаче IT-ипотеки.

Кроме того, отметим, что в структуре ипотечных сделок по итогам октября этого года по-прежнему лидируют государственные программы с 54%. 34% сделок – "Семейная ипотека", 3% – стандартные ставки.

Ранее мы рассказывали о том, что в СЗФО чаще всего ипотеку на постройку дома брали в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Piter.TV