В СЗФО чаще всего ипотеку на постройку дома брали в Петербурге и Ленобласти

Всего за девять месяцев кредиты на индивидуальное жилищное строительство в Сбере в СЗФО взяли более 6 тысяч раз на общую сумму 26,5 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев 2023 года лидерами по ипотечным кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) стали Петербург, Ленинградская, Вологодская и Калининградская области. При этом в Санкт-Петербурге и Ленобласти сосредоточено более 71% всего финансирования и 61% всего количества выданной на Северо-Западе ипотеки на ИЖС.

За девять месяцев кредиты на индивидуальное жилищное строительство в Сбере в СЗФО взяли более 6 тысяч раз на общую сумму 26,5 млрд рублей.

Высокий спрос на частное строительство в первую очередь связан с распространением льготных программ. Кредиты на частные дома преимущественно выдаются по программам: "Господдержка" – 67% и "Семейная ипотека" – 29%, остальные 3% приходятся на "Ипотеку для IT" и "Сельскую ипотеку". Кредитование ИЖС без государственного субсидирования занимает менее 1% в общем объёме.

Также на прирост повлияло смягчение условий выдачи ипотечных кредитов. Взять ипотеку на ИЖС на данный момент можно без дополнительного обеспечения на период стройки. Помимо этого, при кредитовании появилась возможность выбирать – строить дом самостоятельно или с подрядчиком.

Ранее аналитики Домклик посчитали, что в 2023 году средний размер кредита в России на ИЖС составляет 4,8 млн рублей, средний первоначальный взнос – 1,3 млн рублей, а стоимость объекта недвижимости – 6,2 млн рублей. При этом ежемесячный платёж по кредиту на индивидуальное строительство в 2023 году составляет 34,2 тыс. рублей. Более чем в половине случаев получившие кредит на ИЖС люди строят дома собственными силами.

В этом году за первый месяц осени в Санкт-Петербурге было построено 75 домов ИЖС общей площадью более 19 тыс. кв. м.

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