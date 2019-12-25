В Петербурге в сентябре в эксплуатацию ввели 292 тысячи "квадратов" жилья

Также в сентябре было введено 25 объектов общегражданского назначения.

В сентябре в Петербурге введено в эксплуатацию 292 039, 20 кв.м. жилья, что составило 93 дома на 6 217 квартир, включая индивидуальное строительство.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", лидером по вводу многоквартирных домов в первом осеннем месяце стал Невский район. Здесь ввели в эксплуатацию 95 253,00 кв.м жилья (6 домов на 2 545 квартир). На втором месте оказался Петроградский район, где сдано 56 155,40 кв.м (3 дома на 604 квартиры). На третьем месте – Петродворцовый район, в котором в эксплуатацию ввели 4 дома на 1 210 квартир – 47 183,00 кв.м жилья.

Также в сентябре было введено 25 объектов общегражданского назначения.

Фото: портал "Строительный Петербург"