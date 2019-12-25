Петербуржцы в сентябре набрали магазинных кредитов на 806 млн рублей

Петербург попал в топ-3 регионов по объему таких займов.

Жители Санкт-Петербурга оформили 10,69 тыс. товарных кредитов на 806 миллионов рублей в сентябре. Статистикой поделилась пресс-служба Объединенного кредитного бюро.

По сравнению с августом число потребительских кредитов, выданных в магазинах в момент покупки товара или услуги, снизилось на 1%, а их общий объём упал на 4%.

Таким образом, Северная столица заняла третье место среди российских регионов, уступив только Москве, где выдали 20,96 тысю кредитов на 1,65 млрд рублей, и Московской области (16,53 тыс. кредитов на 1,24 млрд рублей). В топ-5 также попали Краснодарский край и Республика Татарстан.

По России в сентябре выдали 255,61 тыс. POS-кредитов на 16,93 млрд рублей — на 4% меньше по количеству, чем в августе. Средний чек покупателя составил 66 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург занял 71-е место по доступности ипотеки среди регионов.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)