В России производство молока по итогам 2023 года составило 33,5 млн тонн

Дмитрий Патрушев оценил экспорт продукции.

Производство молока на территории России по результатам 2023 года составило 33,5 миллиона тонн. Этот показатель 0,5 миллионов тонн тонн больше, чем фиксировался в стране за 2022 год. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на XV съезде Национального союза производителей молока глава российского министерства по сельскому хозяйству Дмитрий Патрушев. Чиновник заметил, что поставки отечественной молочной продукции по статье "экспорт" в прошлом году выросли на треть.

Если говорить о результатах 2023 года, мы произвели молока в объеме 33,5 млн тонн, это очень хороший результат. Эта цифра практически на 0,5 млн тонн больше чем годом ранее. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ

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Фото и видео: YouTube / Milknews - Новости и аналитика молочного рынка