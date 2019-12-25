Пожарные и скорая помощь дежурят у Театра комедии в центре Петербурга

У Театра комедии на Невском выставили ограждения и развернули пожарные рукава.

Около 10 пожарных машин прибыли к Театру комедии имени Н. П. Акимова на Невском проспекте в Петербурге. Очевидцы сообщают о происходящем в социальных сетях.

У дома № 56 оградили часть проезжей части и тротуара. На месте также находится машина скорой помощи. Пожарные рукава протянули внутрь здания, а к крыше установили лестницу.

По предварительным данным, причиной выезда экстренных служб могло стать задымление на чердаке. Официальная информация от ГУ МЧС пока не поступала. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Жителей и гостей города просят не заходить за сигнальную ленту и не мешать работе экстренных служб.

На 19:00 в театре запланирован спектакль "Турандот". Сведений об отмене или переносе представления пока нет.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в общежитии Морского рыбопромышленного колледжа в Петербурге ликвидировали за 18 минут.

Фото: Piter.TV