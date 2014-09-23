Эксперты прокомментировали ограничение на ввоз импортных семян в РФ

Инициатива может готовиться только на фоне абсолютной уверенности в способности российских производителей обеспечить аграриев семенами.

Минсельхоз России разработал проект по ограничению на ввоз импортных семян в 2024 году. Как считают эксперты Telegram-канала "Мейстер", эту новость нужно рассмотреть с двух точек зрения.

Во-первых, авторы поста отмечают, что инициатива может готовиться только на фоне абсолютной уверенности в способности российских производителей обеспечить аграриев семенами, в том числе высокоурожайными гибридами. Любая ошибка может привести к крупному сокращению урожая. При этом телеграмеры добавляют, что мероприятия по замещению иностранных поставщиков идёт уже давно.

Второе измерение – после того, как российский семенной материал будет в достаточном объеме опробован у нас, он неизбежно пойдет на экспорт. И спрос на него наверняка будет высоким: зависеть от Запада в этой сфере ничуть не менее опасно для суверенитета, чем в части современного оружия. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV