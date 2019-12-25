ФНС отчитался о росте сборов НДФЛ: мнение экспертов

ФНС подготовил отсчёт роста сборов НДФЛ. Судя по данным ведомства, за первые 10 месяцев 2023 года удалось собрать 4,9 трлн рублей. Это на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. На эти цифры обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".
Эксперты добавили, что недавно, в рамках форума ВТБ "Россия зовет!", Владимир Путин заявил, что реальная заработная плата с начала года выросла на 7%, а реальные располагаемые доходы населения (доходы минус обязательные платежи) — на 4,4%. Авторы поста уточнили, что зарплата может быть не единственной статьей дохода физических лиц, однако эти показатели связаны. При росте зарплат растёт и собираемость НДФЛ, отметили телеграмеры.
Поскольку львиная доля НДФЛ остается в региональных и местных бюджетах, то рост налогооблагаемой базы поможет регионам лучше сбалансировать свои траты и направить побольше денег на различные социальные программы на своих территориях.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее эксперты прокомментировали программу "Арктическая ипотека".
Фото: пресс-служба МФЦ
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