ФНС отчитался о росте сборов НДФЛ: мнение экспертов

За первые 10 месяцев 2023 года удалось собрать 4,9 трлн рублей.

ФНС подготовил отсчёт роста сборов НДФЛ. Судя по данным ведомства, за первые 10 месяцев 2023 года удалось собрать 4,9 трлн рублей. Это на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. На эти цифры обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты добавили, что недавно, в рамках форума ВТБ "Россия зовет!", Владимир Путин заявил, что реальная заработная плата с начала года выросла на 7%, а реальные располагаемые доходы населения (доходы минус обязательные платежи) — на 4,4%. Авторы поста уточнили, что зарплата может быть не единственной статьей дохода физических лиц, однако эти показатели связаны. При росте зарплат растёт и собираемость НДФЛ, отметили телеграмеры.

Поскольку львиная доля НДФЛ остается в региональных и местных бюджетах, то рост налогооблагаемой базы поможет регионам лучше сбалансировать свои траты и направить побольше денег на различные социальные программы на своих территориях. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали программу "Арктическая ипотека".

Фото: пресс-служба МФЦ