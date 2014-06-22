Эксперты прокомментировали программу "Арктическая ипотека"

Отношение к такой инициативе заметно изменилось за последние 20 лет.

Во время визита в Архангельск Путин побеседовал с участниками программы "Арктическая ипотека". Благодаря видеосвязи принять участие во встречи смогли не только архангелогородцы, но и жители других северных регионов, а президент получил доступ к более репрезентативной выборке – лично проконтролировал как программа работает в разных местах. Глобальный тренд на подобные программы отметили авторы Telegram-канала "Мейстер".



Эксперты отмечают, что 20 лет назад само словосочетание "арктическая ипотека" прозвучало бы как оксюморон. Жители стремительно покидали северные территории. Несмотря на полное отсутствие жилищного строительства с начала 90-х, предложение значительно превышало спрос. Скопить на квартиру без всяких кредитов можно было достаточно быстро, но мало у кого было такое желание. Ехать на север никто не хотел.

Однако со временем, благодаря усилиям федерального центра, региональных и местных властей, а также развитию экономики в целом, ситуация начала меняться. Люди потянулись назад, а следом неизбежно пошли вверх и цены на жилье. И вот уже приходится вводить программы льготной ипотеки. Понятно, что откровенно депрессивных мест на севере до сих пор в избытке, но то, что общая тенденция поменялась, уже можно уверенно говорить. Telegram-канал "Мейстер"

Раннее мы сообщили о том, что в Петербурге разлили сталь для изготовления оборудования наземной атомной станции.

Фото: Pxhere