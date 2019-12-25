В Петербурге разлили сталь для изготовления оборудования наземной атомной станции

Первую в мире наземную АСММ с новейшей реакторной установкой построят в посёлке Усть-Куйга в Якутии.

В Санкт-Петербурге состоялась разливка первой стали для изготовления оборудования наземной атомной станции малой мощности (АСММ), которую планируется построить в Якутии. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".



Первую в мире наземную АСММ с новейшей реакторной установкой РИТМ-200Н (Н – наземный вариант) построят в посёлке Усть-Куйга в Якутии.

Интересно в этой новости еще и использование корабельных реакторов. Теперь потенциальным иностранным заказчикам, которым раньше проекты малых АЭС показывали только на бумаге/экране, будет что посмотреть и на земле, как в ходе строительства, так и после пуска. Telegram-канал "Мейстер"

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