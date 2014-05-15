Нидерланды в сентябре вновь начали покупать СПГ из РФ: мнение экспертов

В начале осени отопительный сезон в стране еще не начался, а уровень заполнения газовых хранилищ уже был на рекордном уровне.

Нидерланды в сентябре вновь начали покупать СПГ из России. Делается это без особой огласки и после трех месяцев перерыва в закупках. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".



Интересно в этой ситуации то, что никакой экстренной нужды в российском газе у Нидерландов не было – в сентябре отопительный сезон еще не начался, а уровень заполнения газовых хранилищ уже был на рекордном уровне. В этих условиях даже консервация месторождения в Гронингене, которая произошла месяцем позже, не могла поколебать веру голландцев в возможность спокойно пережить зиму.

Что может значить лишь одно – российский газ это настолько привлекательный товар, что отказываться от него только из-за упрямства и политической конъюнктуры европейцы никак не готовы. Поэтому и покупают его при забитых хранилищах, справедливо полагая, что запас карман не тянет, да и с выгодой перепродать его всегда можно. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали планы на закрытие доступа РФ и Белоруссии к европейским газопроводам.

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