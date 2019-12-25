Эксперты прокомментировали планы на закрытие доступа РФ и Белоруссии к европейским газопроводам

Инициатива позволит не только закрыть доступ к инфраструктуре ЕС, но и расторгнуть контракты на поставку углеводородов, которые были заключены ранее, без необходимости выплачивать компенсации.

В Евросоюзе подготовили законопроект, который позволит закрыть доступ российским и белорусским компаниям к мощностям европейских газопроводов и терминалов СПГ. Об этом пишет FT. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста отмечают, что инициатива позволит не только закрыть доступ к инфраструктуре ЕС, но и расторгнуть контракты на поставку углеводородов, которые были заключены ранее, без необходимости выплачивать компенсации.

Законопроект является для ряда стран добровольным, однако исключениями из этого правила являются Венгрия, Словакия и Испания, сичтают телеграмеры.

Посыл новеллы юридически спорен (арбитраж вряд ли сочтет ее поводом не платить компенсации за разрыв контракта), но понятен – лишить Россию доходов и отдать их американскому сюзерену. Однако шансов на ее одобрение даже меньше, чем на запрет поставок урана в ЕС – целый ряд стран, тайно или явно покупающих доступный газ из России, выступит против этой меры. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали переговоры РФ в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Фото: Pxhere